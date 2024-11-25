Якщо дорослі діти не забезпечували належний догляд за літніми або хворими батьками, це викликає питання, чи мають вони права на спадщину.

Деякі громадяни мають гарантовану участь у спадщині, однак навіть такі спадкоємці можуть бути позбавлені права на майно.

Фахівці "Безоплатної правничої допомоги" роз'яснили, в яких випадках можна позбавити дітей частки у спадщині.

Згідно з українським законодавством, існує декілька підстав для усунення особи від права на спадщину, незалежно від того, що відбувається за заповітом або за законом.

Однією з таких підстав є нехтування обов'язками догляду за батьками. Якщо дорослі діти не забезпечували належний догляд за літніми або хворими батьками, це викликає питання, чи мають вони права на спадщину. Проте це не застосовується до малолітніх і неповнолітніх дітей або повнолітніх, але непрацездатних дітей. Рішення про прийняття спадщини приймається за рахунок суду, з кількох факторів:

чи могли діти надати допомогу;

чи була людина в безпорадному стані;

чи зверталася особа до дітей за допомогою.

Важливо те, що наявність зв’язків між покійним і його нащадками за тривалий період не є доказом того, що діти свідомо ухилилися від надання допомоги.

Інші категорії осіб, які можуть бути позбавлені спадщини

Особам, які можуть бути визнані негідними спадкоємцями, також є:

ті, хто навмисно заважав спадкоємцям складати, змінити чи скасувати заповіт для отримання спадщини або збільшення частки;

особи, які навмисно позбавили спадкоємця життя або вчинили замах на його життя чи життя інших спадкоємців;

батьки, позбавлені батьківських прав, якщо їх не було поновлено до відкриття спадщини.

У разі визнання спадкоємця негідним, його частка передається іншим спадкоємцям пропорційно їхнім часткам.

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