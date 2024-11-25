Уряд України планує ухвалити законопроект, який передбачає виплату сім'ям загиблих цивільних осіб, які брали участь у захисті порядків країни із військовими формуваннями.

Про це інформує представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На сьогодні виплата для таких сімей становить 1,9 млн грн. Таким чином, планується збільшити суму на 13,1 млн грн.

«Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо призначення одноразової грошової допомоги» вже схвалено», — зазначає урядовець.

Закон передбачає:

виплату 15 млн грн родинам цивільних осіб, які загинули під час участі в оборонних заходах з 24 лютого по 25 березня 2022 року разом із військовими;

доплату тим, хто вже отримав часткову компенсацію млн, до 15 грн;

уточнення критеріїв для надання статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України.

Як пояснив Шмигаль, багато українців почали захищати країну на самому початку повномасштабної війни, перебуваючи в статусі цивільних осіб. Для сімей таких загиблих раніше передбачали виплату 1,9 млн грн, однак тепер уряд пропонує підвищити суму до 15 млн грн, що є справедливим кроком на підтримку родин героїв.

Проект закону буде направлено до Верховної Ради, де депутати ухвалять рішення.

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