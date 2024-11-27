Нещодавно Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 9363 "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження".

За інформацією Мінфіну, документ, за який проголосували 271 народний депутат, передбачає низку нововведень, зокрема автоматичне блокування коштів боржників, що знаходяться на їхніх банківських рахунках.

Згідно з новими нормами, банки та інші фінансові установи будуть зобов'язані автоматично взаємодіяти з системою виконавчого провадження. Це дозволить здійснювати арешт коштів на рахунках боржників без необхідності особистого втручання виконавців. Окрім цього, у законопроєкті пропонується визначити чіткий порядок звернення на кошти, які перебувають на депозитних рахунках, а також налаштувати автоматизовану взаємодію між системами виконавчого провадження та депозитарного обліку цінних паперів.

Також передбачається автоматичне зняття арешту з коштів, якщо на рахунку боржника буде достатньо грошей для виконання рішення органу державної виконавчої служби або приватного виконавця. Законопроєкт також передбачає можливість автоматичного формування довідки про наявність або відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників. Це значно спростить процедуру перевірки боргів і забезпечить більш швидке та ефективне виконання рішень судів.

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