Листопад навіває думки про наближення зими з активними прогулянками, дізнайтеся, календар городника до кінця місяця, щоб встигнути все.

Листопад часто сприймається як час збирання та розчищення, підготовки до зими, тому важливо знати календар городника до кінця місяця.

Календар городника до кінця листопада, що ще треба встигнути:

Практикуйте профілактичну боротьбу зі шкідниками, а не реактивну боротьбу зі шкідниками. Виявляйте та відстежуйте проблеми, перш ніж діяти, та обирайте найменш токсичний підхід.

Технічне обслуговування та очищення, обслуговування газонокосарки.

Перевірте картоплю в льоху і заберіть зіпсовану.

Встановіть переносну холодну парник над рядами зимових овочів.

Для захисту кущів ягід узимку покладіть навколо них мульчу.

Згрібайте і компостуйте листя, вільне від хвороб та комах.

Використовуйте мульчу, щоб запобігти ерозії та ущільнення від дощу.

До кінця листопада очистіть та змастіть газонокосарку та інше садове обладнання та інструменти перед тим, як прибрати їх на зиму.

Обережно злийте воду та зберігайте шланги, щоб уникнути пошкоджень від замерзання. Обновіть мульчу навколо багаторічних клумб після видалення бур'янів.

До кінця листопада захищайте ніжні вічнозелені рослини від вітру, що висушує.

Підв'язуйте гілки вертикально стоять вічнозелених рослин, щоб запобігти їх поломці снігом або льодом.

Джерело: extension .

Читайте також:

Як правильно зберігати в квартирі часник: дізнайтесь найкращі способи господарок.

Де і як краще зберігати гарбуз у квартирі: господині поділилися хитрощами.

Навіть збирання сухостою під забороною: українців карають штрафами за порушення.