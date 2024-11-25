Як і протягом всього місяця, поточні зміни курсу валют будуть інтенсивними і коливатися в різні боки, але не будуть нести загрози для ринку.



Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий зробив прогноз, щодо курсу валют на найближчі дні.

Наступного тижня в українських обмінниках очікується значна зміна курсу долара. За прогнозами, з 25 листопада по 1 грудня вартість американської валюти коливатиметься в межах 41,2-41,8 грн. Наразі, станом на вечір 22 листопада, обмінники купують долар в середньому по 41,25 грн, а продають – по 41,63 грн. Це дає підстави очікувати зниження курсу при купівлі та зростання при продажу.

У банках ситуація трохи інша. Тут, за прогнозами, курс готівкового долара також залишатиметься в межах 41,2-41,8 грн, але можливе його підвищення як при купівлі, так і при продажу. На вечір 22 листопада банки купують долар в середньому по 41,15 грн, а продають по 41,65 грн.

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, зазначив, що в останній тиждень листопада валютний ринок, ймовірно, буде рухатись за сценарієм поміркованих коливань. В умовах інфляційного тиску Нацбанк продовжить вживати заходів для мінімізації впливу інфляції на валютний ринок.

"Відтак поточні курсові зміни, як це було протягом усього місяця, відбуватимуться інтенсивно та врізнобіч, однак вони не становитимуть загрози для ринку", – резюмував банкір.

Джерело: OBOZ.UA

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