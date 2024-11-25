Зміни стали необхідними внаслідок оновлення законодавства про електронні довірчі послуги та для врегулювання деяких аспектів платіжного ринку.

В Україні Національний банк змінив правила відкриття та закриття рахунків у банках і небанківських фінансових установах.

Відповідні зміни було ухвалено у постанові правління Національного банку України (НБУ) №135. Зокрема, скасовано вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису при відкритті чи закритті рахунків.

Вони стали необхідними внаслідок оновлення законодавства про електронні довірчі послуги та для врегулювання деяких аспектів платіжного ринку.

НБУ також розширив повноваження небанківських постачальників платіжних послуг, дозволивши їм відкривати платіжні рахунки іншим небанківським установам, але тільки для виконання операцій за рахунок власних коштів.

Крім того, клієнти таких установ більше не зобов'язані особисто підписувати документи для відкриття чи закриття рахунків.

Вони або їхні законні представники зможуть скористатися такими способами підписання:

кваліфікований електронний підпис;

цифровий власноручний підпис;

удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом;

інший електронний підпис, визначений умовами договору з надавачем платіжних послуг.

Як зазначили в НБУ, ці зміни дозволяють фізичним особам, які з різних причин не можуть підписувати документи власноруч, безперешкодно користуватися своїми рахунками.

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