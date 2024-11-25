В Україні у 2025-му змінять правила виходу на пенсію, через що багато українців не зможуть вчасно вийти на пенсію.

У 2025 році в Україні зміняться правила виходу на пенсію. Хоча загальний пенсійний вік залишиться без змін, вимоги до трудового стажу стануть жорсткішими.

Зміни передбачені законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Це призведе до того, що більше українців не зможуть вийти на пенсію вчасно.

Відповідно до нового порядку, вимоги до мінімального стажу збільшуються щорічно на 12 місяців, і ці зміни триватимуть до 2028 року.

З 2025 року умови для виходу на пенсію будуть наступними:

Для пенсії у 60 років потрібно буде мати 32 роки стажу (у 2024 році – 31 рік).

Для пенсії у 63 роки потрібно буде мати 22 роки стажу (у 2024 році – 21 рік).

Для пенсії у 65 років потрібно буде мати 15 років стажу (ця вимога не зміниться).

Середній пенсійний вік в Україні, якщо враховувати всі категорії, становить близько 54 років. Це пояснюється тим, що раніше на пенсію виходять певні категорії громадян, такі як військові, судді та прокурори.

Згідно з аналітичним звітом Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), який порівнює пенсійні системи країн-членів, з 2019 по 2023 рік кількість людей, які виходять на пенсію до 60 років, зменшилася з 25% до 11%. Натомість, кількість людей, які починають отримувати пенсію після 60 років, зросла з 0,5% до 14%. Це сталося завдяки поступовому підвищенню вимог до трудового стажу.

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