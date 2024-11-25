Однією з основних причин скасування субсидії є наявність заборгованості за комунальні послуги, проте існують і інші причини.

Субсидія надається громадянам, що мають труднощі з оплатою житлово-комунальних послуг - однак є кілька причин, через які субсидія може бути скасована.

Пенсійний фонд України роз’яснив, за яких умов українці можуть втратити право на отримання цієї допомоги.

Однією з основних причин скасування субсидії є наявність заборгованості за комунальні послуги понад три місяці. При цьому борг повинен перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн). Проте субсидія може бути призначена знову, якщо:

Борг погашено.

Борг оскаржено в суді.

Є угода про реструктуризацію боргу.

Також право на субсидію втрачають домогосподарства, у складі яких є повнолітні особи, що перебували за кордоном більше ніж 60 днів на момент визначення доходів для субсидії.

Інші підстави для відмови в наданні субсидії:

Невиплата надмірно отриманої субсидії за попередні періоди.

Наявність депозиту більше 100 тис. грн у когось із членів сім’ї.

Проживання в домогосподарстві особи, яка не сплачує аліменти більше трьох місяців.

Покупка товарів на суму понад 50 тис. грн протягом року до звернення за субсидією.

Придбання валюти на суму понад 50 тис. грн за рік перед подачею заяви.

Якщо в родині є повнолітні особи без роботи, з доходом нижче мінімальної зарплати або ті, хто не сплачують ЄСВ (крім студентів і пенсіонерів).

Наявність у родині більше одного житлового приміщення.

Площа житла перевищує 130 кв.м для квартири або 230 кв.м для приватного будинку.

До того ж, на надання субсидії можуть впливати й інші фактори, такі як наявність транспортних засобів у домогосподарстві. Якщо у когось із членів сім’ї є автомобіль, випущений менше ніж 5 років тому, або якщо в сім’ї є більше одного авто, які не старші за 15 років, це також може бути підставою для відмови в допомозі.

Також варто зазначити, що українці зобов’язані оплачувати комунальні послуги відповідно до умов договорів із постачальниками, хоча в окремих випадках вартість послуг може бути перерахована.

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