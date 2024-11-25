Субсидія надається громадянам, що мають труднощі з оплатою житлово-комунальних послуг - однак є кілька причин, через які субсидія може бути скасована.
Пенсійний фонд України роз’яснив, за яких умов українці можуть втратити право на отримання цієї допомоги.
Однією з основних причин скасування субсидії є наявність заборгованості за комунальні послуги понад три місяці. При цьому борг повинен перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн). Проте субсидія може бути призначена знову, якщо:
- Борг погашено.
- Борг оскаржено в суді.
- Є угода про реструктуризацію боргу.
Також право на субсидію втрачають домогосподарства, у складі яких є повнолітні особи, що перебували за кордоном більше ніж 60 днів на момент визначення доходів для субсидії.
Інші підстави для відмови в наданні субсидії:
- Невиплата надмірно отриманої субсидії за попередні періоди.
- Наявність депозиту більше 100 тис. грн у когось із членів сім’ї.
- Проживання в домогосподарстві особи, яка не сплачує аліменти більше трьох місяців.
- Покупка товарів на суму понад 50 тис. грн протягом року до звернення за субсидією.
- Придбання валюти на суму понад 50 тис. грн за рік перед подачею заяви.
- Якщо в родині є повнолітні особи без роботи, з доходом нижче мінімальної зарплати або ті, хто не сплачують ЄСВ (крім студентів і пенсіонерів).
- Наявність у родині більше одного житлового приміщення.
- Площа житла перевищує 130 кв.м для квартири або 230 кв.м для приватного будинку.
До того ж, на надання субсидії можуть впливати й інші фактори, такі як наявність транспортних засобів у домогосподарстві. Якщо у когось із членів сім’ї є автомобіль, випущений менше ніж 5 років тому, або якщо в сім’ї є більше одного авто, які не старші за 15 років, це також може бути підставою для відмови в допомозі.
Також варто зазначити, що українці зобов’язані оплачувати комунальні послуги відповідно до умов договорів із постачальниками, хоча в окремих випадках вартість послуг може бути перерахована.
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