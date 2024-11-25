До травня 2025 року тарифи на газ та електроенергію залишаться без змін, але після опалювального сезону планується їх перегляд.

До травня 2025 року тарифи на газ та електроенергію для побутових споживачів залишатимуться незмінними - однак після завершення опалювального сезону планується перегляд.

Про це заявив експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев.

Перегляд цін буде зумовлений поточною економічною ситуацією в країні та необхідністю відновлення енергетичної інфраструктури. Чинні тарифи на газ для населення є вигідними для постачальників, зокрема для компанії "Нафтогаз", яка отримує прибуток від продажу газу власного видобутку навіть за наявних цін. Проте зараз обговорюється можливість прив'язати вартість газу до волатильних європейських індексів.

Експерт Рябцев підкреслив, що застосування внутрішніх ринкових котирувань та впровадження біржових інструментів дозволить знизити ціну газу для українців до рівня нижче 10 гривень за кубометр, що буде значно вигідніше за європейські тарифи.

Регулярні обстріли енергетичної інфраструктури змушують енергетичні компанії виділяти ресурси на її відновлення, що суттєво збільшує витрати. Ці витрати покриваються за рахунок бюджетних коштів, кредитів, які потрібно буде погашати, а також доходів від продажу електроенергії споживачам.

Деякі експерти вважають, що перехід до ринкових тарифів, схожих на європейські, вже давно назрів. Це передбачає скасування спеціальних зобов'язань для державних компаній, таких як "Енергоатом" і "Укргідроенерго", які реалізують електроенергію для населення за зниженими цінами.

При цьому такий підхід потребує впровадження адресної допомоги для соціально вразливих верств населення, оскільки саме вони можуть зіткнутися з труднощами у сплаті нових тарифів.

Геннадій Рябцев зазначив, що з економічної точки зору зберігати поточні тарифи на тривалий термін стає все складніше, тому вже з травня 2025 року очікується поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Джерело: 24 Канал.

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