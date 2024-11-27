Наприкінці року НБУ може трохи послабити контроль над валютним ринком, що спричинить ослаблення гривні.

Наприкінці листопада валютний ринок в Україні буде залишатися в звичному діапазоні - готівковий курс долара коливається.

Прогноз на грудень не змінюється - очікується відновлення девальваційного тренду.

Це пов'язано з високим попитом на валюту з боку населення, збільшенням бюджетних витрат, прискоренням інфляції та продовженням політики керованої курсової гнучкості, яку проводить Національний банк.

Наприкінці року НБУ може трохи послабити контроль над валютним ринком, що спричинить ослаблення гривні.

"Середній курс у грудні я очікую в межах 42-43 грн/дол. Перспективи бюджетної підтримки у валюті та обсяг золотовалютних резервів дозволяє підтримувати такий діапазон без огляду на параметри економіки. На даний момент цей сценарій мені здається найбільш ймовірним", — зазначає економіст Віктор Шулік.

З одного боку, адміністративні обмеження на купівлю валюти не дозволяють бізнесу та населенню придбати її у бажаних обсягах, що допомагає підтримувати баланс попиту та пропозиції. З іншого боку, підвищена активність на валютному ринку в останньому місяці року традиційно зумовлена необхідністю здійснювати платежі за енергоносії, виконання зовнішньоекономічних зобов'язань та закриття бюджетних програм, що фінансуються міжнародними донорами.

Додатковими чинниками, які можуть впливати на валютний ринок, є психологічні фактори, зокрема можливе підвищення податкових ставок, зростання безпекових ризиків (через нові обстріли інфраструктури) та геополітична невизначеність, пов'язана із зміною влади в США.

Джерело: delo.ua

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