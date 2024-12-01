З червня 2023 року порядок нарахування середньої заробітної плати зазнав змін.

Про це зазначають у Пенсійному фонді України (ПФУ).

До нього було додано перелік важливих причин, через який працівник міг не відпрацювати календарні дні в розрахунковому періоді. Зараз час, проведений на службах під час мобілізації, за який роботодавець не виплачував середню зарплату, визнається важливою причиною.

Як змінилися правила розрахунку середньої зарплати?

З 7 червня 2023 року в Україні діють оновлені правила нарахування середньої заробітної плати для страхових виплат. Постанова Кабінету Міністрів №561 від 2 червня 2023 року внесла зміни до Порядку обчислення середньої зарплати (затвердженого постановою №1266 від 26 вересня 2001 року).

Відтепер період військової служби вважаються поважною причиною відсутності на роботі.

Це стосується:

строкової служби;

служби за призовом офіцерів;

мобілізації під час особливого періоду;

служби резервістів;

служби за контрактом, зокрема за новим контрактом в особливий період.

Як це впливає на розрахунок?

Якщо працівник проходив військову службу, а роботодавець не зберігав за ним середню зарплату, ці дні не враховуються при розрахунку середньої заробітної плати. Це дозволяє збільшити розмір страхових виплат.

Нові правила застосовуються до всіх страхових випадків, які сталися після 7 червня 2023 року.

При цьому навіть якщо мобілізованому працівнику виплачувалися інші види фінансової допомоги, це не впливає на розрахунок середньої заробітної плати.

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