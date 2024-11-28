Обираючи між дарчою та заповітом, варто розуміти основні особливості, щоб уникнути неприємних наслідків і правильно захистити свої інтереси.

Ключові переваги та недоліки дарчої та заповіту пояснили експерти порталу "Безоплатної правничої допомоги".

Заповіт і дарча: що це?

Хоча ці документи обидва передбачають передачу майна, вони мають важливу відмінність. Дарча, відповідно до Цивільного кодексу України, є безоплатною передачею майна за життя дарувальника. Якщо є умови про певні дії на використання дарувача, це вже не дарування.

Заповіт набирає чинності після смерті особи і пояснює, кому і в якій частині належить майно. Закон забезпечує обов'язкову частку для неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків та подружжя.

Основні відмінності

Заповіт забезпечує спадщину після смерті та юридичних процедур, тоді як дарча дозволяє обдарованому стати власником майна відразу після підписання документа.

Оформлення обох документів вимагає нотаріуса. Для дарчої стягується мито 1% від вартості майна, для заповіту — лише 0,05 неоподатковуваного мінімуму. Податок на майно не стягується при передачі батькам, але для інших осіб він становить 5%.

Недоліки

Заповіт можна змінювати або скасовувати будь-коли, а попередній документ втрачає силу. Якщо новий заповіт буде визнаний недійсним, старий не поновлюється.

Дарча може бути ризикованою для дарувальника, оскільки після передачі майна обдарований отримує право на його використання. Конфлікти між родичами можуть призвести до втрати майна.