Українці, які планують виїхати на постійне місце проживання за кордон, можуть отримати свою пенсію за шість місяців наперед.
Про це повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.
Таку можливість передбачає законодавство України, зокрема закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Згідно з цим законом, пенсіонери, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, можуть отримати пенсію за шість місяців до виїзду. Виплата здійснюється за заявою отримувача, починаючи з місяця, наступного після зняття з обліку в Україні за місцем постійного проживання.
Для того щоб отримати такі виплати, громадяни повинні звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем свого проживання в Україні. Для цього потрібно подати такі документи:
- заяву за встановленим зразком;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон із записом про виїзд на постійне місце проживання, або паспорт іноземця, або документ, що підтверджує статус особи без громадянства;
- довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.
Грошова допомога пенсіонерам, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, виплачується Пенсійним фондом України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок отримувача в обраному банку.
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