Для того щоб отримати такі виплати, громадяни повинні звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України.

Українці, які планують виїхати на постійне місце проживання за кордон, можуть отримати свою пенсію за шість місяців наперед.

Про це повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

Таку можливість передбачає законодавство України, зокрема закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з цим законом, пенсіонери, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, можуть отримати пенсію за шість місяців до виїзду. Виплата здійснюється за заявою отримувача, починаючи з місяця, наступного після зняття з обліку в Україні за місцем постійного проживання.

Для того щоб отримати такі виплати, громадяни повинні звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем свого проживання в Україні. Для цього потрібно подати такі документи:

заяву за встановленим зразком;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон із записом про виїзд на постійне місце проживання, або паспорт іноземця, або документ, що підтверджує статус особи без громадянства;

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Грошова допомога пенсіонерам, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, виплачується Пенсійним фондом України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок отримувача в обраному банку.

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