Українці, які планують виїхати на постійне місце проживання за кордон, можуть отримати свою пенсію за шість місяців наперед.

Про це повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

пенсія, пенсії, пенсіонери, осінь

Таку можливість передбачає законодавство України, зокрема закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з цим законом, пенсіонери, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, можуть отримати пенсію за шість місяців до виїзду. Виплата здійснюється за заявою отримувача, починаючи з місяця, наступного після зняття з обліку в Україні за місцем постійного проживання.

Для того щоб отримати такі виплати, громадяни повинні звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем свого проживання в Україні. Для цього потрібно подати такі документи:

  • заяву за встановленим зразком;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон із записом про виїзд на постійне місце проживання, або паспорт іноземця, або документ, що підтверджує статус особи без громадянства;
  • довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

пенсія, пенсіонери, гроші, виплати

Грошова допомога пенсіонерам, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, виплачується Пенсійним фондом України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок отримувача в обраному банку.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.