Згідно з вироком, жінка була адміністратором каналу, який став популярним серед чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації.

Суд виніс вирок адміністраторці Telegram-каналу, де вона публіковані відомості про місця перебування працівників ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Жінка, уродженка Білорусі, створила групу, в якій разом з іншими учасниками повідомляла про місце розташування військовослужбовців у Камінь-Каширському районі Волинської області. Справа розглядалася в Любешівському районному суді Волинської області.

Згідно з вироком, жінка була адміністратором каналу, який став популярним серед чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації. Вона активно поширювала інформацію та залишала публікації інших учасників чату, де вказувалась інформація про місця перебування військових на вулицях населених пунктів, а також дані про транспортні засоби, якими вони пересувалися.

Відомості, що були опубліковані, відповідали реальному місцезнаходженню військовослужбовців, що дозволяло чоловікам уникати мобілізації та проходження військової служби.

Під час досудового розслідування між прокурором і обвинуваченою було укладено договір про визнання вини. Жінка визнала свою провину, і суд затвердив угоду, що визнала її винною. Вона отримала покарання у вигляді пробаційного нагляду терміном на три роки.

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