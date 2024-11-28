Ковельський міськрайонний суд виніс вирок одному з учасників мітингу, який відбувся 3 серпня під Ковельським ТЦК та СП.

Про це пише Суспільне з посиланням на вирок суду. Відповідно до документа, чоловік був визнаний винним у груповому порушенні громадського порядку та у нападі на працівників ТЦК.

Інцидент стався під час протесту, коли приблизно сотня осіб заблокувала одну з центральних вулиць міста, що призвело до паралічу роботи місцевого ТЦК. Один з учасників акції умисно кинув автомобільну шину в бік працівників поліції та військових, що супроводжували акцію. В результаті судового розгляду чоловік визнав свою провину, розкаявся у скоєному та звернувся до суду з проханням пом'якшити покарання. Суд призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень за порушення громадського порядку.

Мітинг був пов'язаний з вимогою протестувальників відпустити кількох чоловіків, яких доставили до ТЦК для проходження перевірки військово-облікових даних. 4 серпня військові повідомили, що трьох доставлених осіб було оштрафовано та направлено на медичну комісію. Водночас вони звинуватили учасників мітингу в тому, що їхні дії є результатом маніпуляцій з боку російських спецслужб та ботів, які закликали до масових порушень порядку.

Поліція відкрила кримінальні провадження за двома статтями: "публічні заклики до порушення громадського порядку" і "групове порушення громадського порядку".

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