Чому чоловіків викликають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та що може статися, якщо вони не з'являться за викликом.

Згідно з постановою Кабміну №560, повістки можуть вручати не лише за місцем проживання, а й на роботі, в навчальних закладах, на блокпостах, на державному кордоні чи в громадських місцях.

Про це для Суспільного розповів заступник начальника Чернігівського обласного ТЦК та СП Олександр Мироненко. Він зазначив, що повістки формуються на основі даних з Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, без участі ТЦК, а потім передаються до "Укрпошти", яка їх розсилає. Після цього ТЦК отримує звіт про вручення або невручення документів.

Якщо військовозобов'язаний не з'являється до ТЦК, це може бути визнано порушенням, якщо не було поважних причин. Однак є й обставини, які можуть бути підставою для неприбуття: стихійні лиха, воєнні дії або тяжка хвороба близького родича. У такому випадку особа повинна підтвердити причину неявки документами та з'явитися протягом трьох днів.

За безпідставну неявку до ТЦК передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Крім того, якщо людина продовжує ухилятися від призову - вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності. У разі ухилення від мобілізації передбачено позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років за статтею 336 ККУ, зазначає Олександр Мироненко.

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