Гідну пенсію хочуть всі, проте не всі знають що варто робити, щоб її мати.

Щоб забезпечити собі гідні виплати в майбутньому, варто дотримуватись кількох важливих правил, що впливають на розмір пенсії.

Як пишуть Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України, основними чинниками, що визначають розмір пенсійного забезпечення, є тривалість страхового стажу, офіційний дохід та внески до системи соціального страхування.

У Пенсійному фонді пояснюють, що чим більший дохід, тим більші внески до Пенсійного фонду. Відповідно, чим більше сплачено страхових внесків, тим вищим буде пенсійне забезпечення. Це означає, що офіційна зарплата безпосередньо впливає на розмір майбутніх виплат.

Щоб отримати гідну пенсію, необхідно мати досить великий стаж. Для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мінімум 21 рік страхового стажу. Однак для максимальної пенсії варто прагнути мати щонайменше 35 років страхового стажу. Додаткові внески через Пенсійний фонд також можуть значно підвищити розмір майбутніх виплат. Ця опція доступна як для застрахованих громадян, так і для тих, хто не працює офіційно. Програма добровільних внесків дозволяє створити фінансовий резерв для пенсійного віку.

Найвищий розмір пенсії в Україні на 2024 рік обмежений законом і становить 23 610 гривень. Щоб отримати таку пенсію, потрібно мати офіційний дохід у розмірі 67 457 гривень на місяць і 35 років страхового стажу.

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