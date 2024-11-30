У Києві затримали чоловіка, який обдурював працівників аптек і магазинів за допомогою схеми з обміном грошей.

За повідомленням поліції, шахрай ошукав киян на суму понад 14 тисяч гривень.

Зловмисник пропонував обмінювати дрібні купюри по 100 гривень на великі, зокрема 1000-гривневі банкноти. Під час обміну він умисно приховував частину грошей і повертав потерпілим меншу суму, після чого швидко залишав місце події.

Правоохоронці оперативно встановили особу шахрая та затримали його у Святошинському районі столиці. Це був 45-річний чоловік з Донеччини, який раніше вже мав судимість за подібні злочини. Затримання відбулося згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокуратура висунула підозру шахраю за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. За цією статтею передбачено покарання до трьох років ув'язнення.

Поліція закликає громадян звертатися до Святошинського управління поліції, якщо вони стали жертвами шахрая.

Також Politeka писала про те, що у Львіській області чоловік видурив у жінки майже 200 тисяч гривень: сказав, що це на лікування її онука.

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