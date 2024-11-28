В разі сприятливих умов, взимку в Україні можуть застосовувати короткочасні відключення електроенергії тривалістю 3-4 години, але тільки у вечірній час.

Експерти DiXi Group виділяють три можливі сценарії розвитку енергетичної ситуації в зимовий період.

Такий сценарій є основним серед енергоекспертів і реалізується при помірних температурах та відсутності нових обстрілів енергосистеми. У разі розвитку кризової ситуації енергетична система працюватиме на межі своїх можливостей, що призведе до збільшення кількості аварійних відключень, а погодинні графіки стануть звичним явищем.

Експерти DiXi Group виділяють три можливі сценарії розвитку енергетичної ситуації в зимовий період:

Базовий сценарій: Він реалізується за помірних температур і відсутності нових обстрілів. У такому випадку дефіцит електроенергії може досягти 2 ГВт через сезонне збільшення попиту.

Однак зниження дефіциту можливе завдяки відновленню роботи теплових станцій або збільшенню виробництва на гідроелектростанціях. Для балансування енергосистеми можуть бути введені графіки погодинних відключень, а в вечірній час можливі короткочасні відключення тривалістю 3-4 години.

Сценарій сильних морозів: Цей сценарій реалізується за умов низьких температур без нових атак. Морози значно підвищують споживання електроенергії, що може призвести до дефіциту в 3,4 ГВт.

У разі відсутності імпорту або нестабільної роботи відновленої генерації дефіцит може зрости до 5 ГВт. Це зробить необхідним введення жорстких графіків відключень, навіть у нічний час.

Кризовий сценарій: Цей сценарій розвивається при атаках на енергосистему за помірних температур. У разі нових ударів по теплових електростанціях можливі серйозні загрози для стійкості енергосистеми.

Дефіцит буде менш значним, ніж за сильних морозів, але мережа працюватиме на межі своїх можливостей. Для запобігання перевантаженню застосовуватимуться аварійні графіки відключень, і погодинні відключення стануть звичними, особливо під час вечірнього пікового попиту. Якщо атаки триватимуть, аварійні відключення стануть неминучими.

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