Для зменшення витрат на електроенергію все більше українців обирають інші лічильники.

Цьогоріч тарифи на світло в Україні зросли майже на 64% — до 4,32 грн за кВт·год, однак деякі споживачі мають змогу платити значно менше — майже в чотири рази.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 31 травня 2024 року, для всіх громадян встановлено єдиний фіксований тариф на електроенергію в розмірі 4,32 грн за кВт·год, що не залежить від обсягу споживання.

Цей тариф буде діяти до 30 квітня 2025 року і поширюється на:

Домогосподарства та колективних побутових споживачів без електричного опалення;

Домогосподарства та колективних побутових споживачів з електроопаленням у період з 1 червня по 30 вересня;

Гуртожитки та інших споживачів, що мають право на тарифи для побутових користувачів.

Для зменшення витрат на електроенергію все більше українців обирають зонні тарифи, які передбачають різні ставки для денного та нічного споживання. Це дозволяє значно знизити вартість електрики в нічний час.

Власники будинків з електричним опаленням зможуть платити менше за електроенергію у період з 1 жовтня по 30 квітня, якщо їхнє споживання не перевищує 2000 кВт·год на місяць. У такому випадку тариф становитиме 2,64 грн за кВт·год. Якщо споживання перевищить 2000 кВт·год, доведеться платити за повним тарифом — 4,32 грн за кВт·год.

Також, споживачі, які використовують електричне опалення, можуть встановити багатотарифний лічильник, що дозволяє враховувати споживання електроенергії вдень та вночі окремо. Для тих, хто використовує такий лічильник під час опалювального сезону, тарифи виглядатимуть наступним чином:

За споживання до 2000 кВт·год/міс: 2,64 грн/кВт·год вдень та 1,32 грн/кВт·год вночі.

За споживання понад 2000 кВт·год/міс: 4,32 грн/кВт·год вдень та 2,16 грн/кВт·год вночі.

Щоб перейти на багатотарифний лічильник, потрібно звернутися до місцевого обленерго, подати заявку та вибрати тип лічильника. Після цього споживачу буде підготовлений договір на установку лічильника, який включатиме вартість робіт, лічильника та транспортні витрати. Заміна лічильника проводиться за рахунок споживача.

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