Тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, залишатимуться стабільними до завершення опалювального сезону, але українці все одно відчують подорожчання.

Таку думку висловив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE. Подорожчання вплине не тільки на ціни продуктів та послуг.

Ексміністр з питань житлово-комунального господарства України зазначив, що з ймовірністю 99% тариф на електричну енергію для домогосподарств залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год. Однак, за словами Кучеренка, навіть при такій стабільності виникнуть серйозні виклики для енергетичної системи країни.

Він підкреслив, що політичне рішення щодо фіксації тарифів матиме довгострокові наслідки, зокрема призведе до збільшення державного боргу в енергетичному секторі. Це, у свою чергу, негативно вплине на комерційних та промислових споживачів.

"Ми побачимо цю кризу в графіках відключень", — попередив депутат. Він пояснив, що за умов відсутності достатнього фінансування та обмеженого імпорту електроенергії ситуація може ускладнитися, і це призведе до ще більших обмежень в енергопостачанні.

Нагадаємо, що для всіх громадян встановлено єдиний фіксований тариф на електроенергію в розмірі 4,32 грн за кВт·год, що не залежить від обсягу споживання. Цей тариф буде діяти до 30 квітня 2025 року.

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