Як зазначають у ПФУ, існує значна регіональна різниця в розмірах пенсійних виплат, при цьому Київ залишається лідером за середнім розміром пенсії.

В Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів - станом на 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсійної виплати українських пенсіонерів становить 5852 гривні.

В ПФУ повідомили, де проживають найбідніші та найбагатші пенсіонери.

За даними ПФУ, найбільша частка пенсіонерів (25,79%) отримує пенсію менш як 3000 гривень. Ще 17,35% осіб отримують від 3001 до 4000 гривень, 18,59% — від 4001 до 5000 гривень. Чверть пенсіонерів (25,57%) отримує від 5001 до 10000 гривень, а 12,70% — більше 10000 гривень.

Найвищий середній розмір пенсії зафіксовано в Києві, де пенсіонери отримують в середньому 7971 гривню. Другу позицію займає Рівненська область (7277 гривень), а третю — Донецька область (7159 гривень). У Луганській області середня пенсія складає 6716 гривень, у Дніпропетровській — 6435 гривень, а в Київській — 6084 гривні.

Найнижчі пенсії спостерігаються в Тернопільській (4460 гривень), Чернівецькій (4664 гривень) та Закарпатській (4697 гривень) областях.

Як зазначають у ПФУ, існує значна регіональна різниця в розмірах пенсійних виплат, при цьому Київ залишається лідером за середнім розміром пенсії.

Нагадаємо, що пенсіонери, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, можуть отримати пенсію за шість місяців до виїзду. Виплата здійснюється за заявою отримувача, починаючи з місяця, наступного після зняття з обліку в Україні за місцем постійного проживання.

Для того щоб отримати такі виплати, громадяни повинні звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем свого проживання в Україні.

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