На Сумщині затримали 35-річного місцевого жителя, який за грошову винагороду підпалював об'єкти територіального центру комплектування та автомобілі військових.

Як повідомили в прокуратурі Сумської області, підозрюваний, уродженець Республіки Білорусь, протягом листопада 2024 року здійснив серію підпалів, спричинивши значні матеріальні збитки. За інформацією прокуратури, чоловік отримав замовлення через один із месенджерів, де йому запропонували гроші за підпали будівель ТЦК та техніки Збройних сил України.

В процесі виконання цього завдання, зловмисник використав легкозаймисті суміші для підпалу двох будівель ТЦК та трьох автомобілів військових. Хоча приміщення зазнали незначних пошкоджень, автомобілі були фактично знищені. Злочинець фіксував наслідки своїх дій, надсилаючи відеозвіти замовникам, сподіваючись на високу оплату за виконану роботу. Під час затримання зловмисника поліцейські діяли за підтримки батальйону поліції особливого призначення.

На даний момент затриманий знаходиться під вартою. Проти нього відкрито кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та знищення або пошкодження майна в особливий період. За ці злочини йому загрожує до десяти років ув'язнення.

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