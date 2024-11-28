В Україні є кілька причин, через які військовозобов’язаних можуть викликати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Виклики у ТЦК не завжди пов’язані з призовом на військову службу, а можуть стосуватися інших важливих питань, пов’язаних з обліком та медичною перевіркою.

Як повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП, серед основних причин для виклику є: постановка на військовий облік (для реєстрації даних), проходження медичної комісії (для визначення фізичної придатності до військової служби), уточнення персональних даних (для актуалізації інформації в державних реєстрах), призов на військову службу за мобілізацією (якщо ситуація вимагає поповнення військових формувань). Усі ці процедури можуть вимагати особистої явки до ТЦК.

Також співробітники територіального центру комплектування розповіли про способи доставки повісток. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №560, повістки можуть бути вручені не тільки особисто, але й у кількох інших місцях: за місцем проживання, на роботі чи навчанні, у громадських місцях, на блокпостах або при перетині державного кордону.

Водночас закон передбачає поважні причини для неявки за повісткою, такі як стихійне лихо, бойові дії на території проживання, тяжка хвороба, або смерть близького родича. У таких випадках особа має повідомити ТЦК про свою неявку протягом трьох днів після встановленого терміну.

Проте, у разі безпідставного ігнорування повістки, передбачені серйозні санкції. Штраф за неявку може скласти від 17 000 до 25 500 гривень. Якщо ж ухилення від мобілізації триває, можливе кримінальне покарання за статтею 336 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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