Загострює ситуацію й те, що високі темпи експорту цього року можуть призвести до значного зменшення її запасів.

Світові ціни на каву досягли рекордних рівнів, що може призвести до подорожчання цього напою в кав'ярнях.

Основною причиною такого зростання є побоювання щодо врожаю в провідних країнах-виробниках та можливості забезпечення постачань на належному рівні.

Зокрема, на товарній біржі в Нью-Йорку ф'ючерси на каву виросли до найвищих значень з 1997 року. Найбільші занепокоєння викликає ситуація в Бразилії, де через тривалу посуху спостерігаються серйозні пошкодження кавових дерев. Це може значно знизити врожайність у наступному сезоні, що, в свою чергу, зменшить обсяги постачання.

"Ціни на каву зросли через серйозні перебої в постачаннях з головних виробників, таких як Бразилія і В'єтнам. Ф'ючерси на каву в Нью-Йорку досягли рекорду за останні 27 років. Ціна на елітний сорт арабіка виросла на 3%, а дешевший сорт робуста нещодавно подорожчав до найвищого рівня з 1970-х", — зазначають експерти.

Загострює ситуацію й те, що високі темпи експорту арабіки цього року можуть призвести до значного зменшення її запасів. За прогнозами Міністерства сільського господарства США, до кінця поточного сезону (червень 2025 року) запаси кави в Бразилії знизяться до 1,2 мільйона мішків, що на 26% менше, ніж у попередньому році.

Зростання цін вже вплинуло на ринок: продавці підвищили ціни та скасували знижки, що позначилось на покупцях. Водночас вони попереджають, що ціни на каву можуть зрости ще більше в найближчому майбутньому.

Джерело: Bloomberg.

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