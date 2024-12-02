Працюючі пенсіонери отримують вищі виплати, оскільки їхні пенсії зростають швидше завдяки додатковому стажу та внескам, які вони сплачують під час роботи.

Видання "На пенсії", посилаючись на Пенсійний фонд України пише, що середній розмір пенсії для всіх категорій пенсіонерів в Україні складає 5 385,25 гривні. Водночас працюючі пенсіонери отримують середньому 5 661,05 гривні — це на 275 гривень більше, ніж їхні непрацюючі колеги.

Одним з основних факторів, що впливає на розмір пенсії працюючих, є те, що з початку 2024 року їхні виплати зросли на 10,5%. Завдяки цьому середній розмір пенсії для цієї категорії збільшився на 596,92 гривні. Для непрацюючих пенсіонерів зростання за цей період склало 8,7%, що додало їхнім виплатам 466,61 гривні. Ці дані демонструють, що для пенсіонерів, які продовжують працювати після виходу на пенсію, є реальні фінансові переваги. Вони не лише отримують більші виплати, але й можуть за рахунок додаткового стажу збільшити свою майбутню пенсію, що допомагає їм краще справлятися з економічними труднощами.

Таким чином, для тих, хто має можливість працювати після виходу на пенсію, це не лише спосіб забезпечити додатковий дохід, а й реальний шлях до підвищення розміру пенсії. Водночас для непрацюючих пенсіонерів зростання пенсії теж має місце, але воно дещо скромніше.

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