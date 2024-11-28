Суд Харківської області виніс вирок жителю села Геніївка, якого було визнано винним у державній зраді та умисних діях, спрямованих на підрив державної безпеки України.

Як пише Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора України, чоловік, який співпрацював з російськими агресорами, передавав їм інформацію про місця дислокації українських військових, що сприяло плануванню прицільних ударів по території Чугуївського району.

Інцидент стався в лютому 2024 року, коли обвинувачений, налагодивши контакт із представниками держави-агресора, отримав завдання збирати та передавати координати українських захисників. Він регулярно надсилав дані через месенджери, використовуючи текстові повідомлення з точними локаціями. Як підтвердили правоохоронці, ці дії чоловіка безпосередньо сприяли здійсненню російських атак по українських позиціях.

Крім того, виявилось, що він активно брав участь у проросійських чатах, де публічно закликав до захоплення державної влади в Україні. Судова лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер його висловлювань. Чоловік визнав свою провину повністю під час судового розгляду. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення. Він залишатиметься під вартою до остаточного виконання вироку. Досудове розслідування проводила СБУ за оперативного супроводу Державної кримінальної розвідки СБУ.

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