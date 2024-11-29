Декілька категорій українців більше не потраплятимуть під графіки відключень світла.

Деяким українцям перестануть відключати світло - зміни до Положення про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану були внесені урядом 26 листопада.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Так, в Україні ухвалили зміни до правил імпорту електроенергії, які стосуються підприємств, що споживають понад 60% електричної енергії з імпорту. Згідно з новими нормами, такі підприємства більше не підлягатимуть відключенню від енергопостачання.

Зокрема, норма імпорту електроенергії була знижена з 80% до 60%, що відповідає запитам учасників ринку. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що це рішення ухвалене на фоні збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії з європейських країн до 2,1 ГВт. Такий крок сприятиме залученню більшого обсягу комерційного імпорту та розвитку власної генерації, що зміцнить енергосистему в умовах дефіциту.

До цього, з травня 2024 року, підприємства мали забезпечувати імпорт на рівні 80% від обсягу споживання для уникнення відключень. Однак тепер норма значно зменшена. Раніше вимоги виглядали наступним чином:

50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді (годині) з жовтня по квітень;

30% у травні-вересні.

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