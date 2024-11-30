Вона виконувала обов’язки на цій "посаді" до 10 вересня 2022 року.

У Харківській області суд ухвалив вирок жінці, яка під час російської окупації регіону у 2022 році працювала на окупаційні структури.

Про це зазначено у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Вона обіймала посаду інспекторки у так званій російській "міліції" в селищі Козача Лопань.

Обставини справи

Згідно з вироком, оприлюдненим в Єдиному державному реєстрі судових рішень, під час окупації жінка самопроголосила себе тимчасово виконуючою обов’язки дільничного інспектора "Територіального відділу міліції смт Козача Лопань", створеного російськими силами у травні 2022 року. Вона виконувала обов’язки на цій "посаді" до 10 вересня 2022 року.

Рішення суду

Суд визнав її винною та засудив до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, жінку позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах України протягом 15 років.

Також Politeka писала про те, що Шевченківський районний суд Львова виніс вирок Сергію Якімову, який ошукав львівʼянку, видуривши в неї понад 177 тис. грн на вигадане лікування онука.

Згідно з матеріалами справи, в квітні цього року Якімов, разом зі спільниками, зателефонував потерпілій, представившись лікарем, і повідомив, що її онук потрапив у ДТП та потребує грошей на лікування.

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