Він стверджував, що помітив світло в господарському приміщенні і, вважаючи, що в туалет проник сторонній, здійснив постріл, реагуючи на загрозу.

Молодший сержант з Львівської області застрелив солдата на території туалету, тож суд притягнув його до кримінальної відповідальності.

Відповідне рішення Яворівський районний суд ухвалив 19 листопада.

Деталі справи такі:

У липні 2022 року обвинувачений зайшов до туалетної будівлі на території запасного командного пункту і, використовуючи автомат Калашникова, застрелив солдата. Виявилося, що між ними був конфлікт через відмову забезпечити солдата набоями на складі. Про вбивство сержант сам повідомив поліцію через кілька годин.

Під час судового засідання обвинувачений заперечував свою провину. Він стверджував, що помітив світло в господарському приміщенні і, вважаючи, що в туалет проник сторонній, здійснив постріл, реагуючи на загрозу. За його словами, конфлікт із солдатом не мав особистого характеру — це була лише робоча суперечка.

Однак свідчення інших військових на засіданні підтвердили інше. Один із них зазначив, що обвинувачений погрожував йому, що він стане наступним, якщо розповість про події. Інші свідки повідомили, що сержант після вбивства сказав, що "так треба було", додавши, що солдат його "дістав". Тіло загиблого він загорнув у килим, ймовірно, щоб приховати злочин.

Суд визнав сержанта винним у вбивстві і засудив його до 14,5 років позбавлення волі, з початком відбування покарання з моменту затримання 4 липня 2022 року. Крім того, обвинувачений зобов'язаний виплатити 1,5 мільйона гривень моральної компенсації матері та дружині загиблого.

Рішення суду ще не набуло законної сили. Протягом 30 днів з дня оголошення вироку є можливість подати апеляцію.

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