Крім того, за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, пенсія збільшується на 1%.

Щоб вийти на пенсію в 2024 році, людині має виповнитись не менше 60 років, а стаж роботи повинен становити 31 рік, однак деякі громадяни, які відповідають цим вимогам, продовжують працювати.

Як пояснили в Пенсійному фонді України, пенсія для тих, хто має 40 років страхового стажу, залежить від кількох факторів.

Виплати для українців з 40-річним стажем

Згідно з чинним законодавством, громадяни, які мають 40 років стажу, мають право на пенсію за віком. У 2024 році право на такі виплати є у тих, хто:

досяг 60 років за наявності не менше 31 року страхового стажу;

досяг 63 років за наявності не менше 21 року страхового стажу;

досяг 65 років за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу та рівня офіційної заробітної плати. Також на розмір пенсії можуть впливати додаткові надбавки та виплати. Люди, які працювали в складних або небезпечних умовах, можуть претендувати на пільгову пенсію або доплати.

Як дізнатись розмір своєї пенсії?

В Україні пенсії обчислюються за спеціальною формулою, яка враховує коефіцієнт доходу та кількість років стажу. Чим більший стаж і вища зарплата, тим більша пенсія.

Крім того, за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, пенсія збільшується на 1%. Однак це підвищення не може бути більше 1% від мінімального розміру пенсії.

Якщо ви хочете дізнатись орієнтовний розмір своєї майбутньої пенсії, можна скористатись персональним кабінетом на порталі Пенсійного фонду України. В розділі "Пенсійний калькулятор" система автоматично використовує ваші дані про доходи та стаж. Для того щоб отримати прогноз виплат, потрібно вибрати функцію "Розрахунок з урахуванням стажу, набутого до пенсійного віку".

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