Вона вела себе агресивно, вживала нецензурні вирази та намагалася вступити в бійку.

В Одеській областіі суд прийняв рішення на користь чиновниці, яка була оштрафована за нецензурну лайку у маршрутці.

Про це йдеться в постанові Київського районного суду.

Заступницю начальника департаменту аграрної політики Одеської обласної військової адміністрації Наталію Смертенюк звільнили від адміністративної відповідальності. Суд встановив, що її поведінка не становить загрози для громадськості.

Що вирішив суд у цій справі

Суддя ухвалив звільнити Наталію Смертенюк від відповідальності, надавши їй лише усне зауваження. Провадження проти чиновниці було закрите.

"Суд дійшов висновку, що вчинок Смертенюк не має суттєвої суспільної небезпеки та не завдав значної шкоди громадським інтересам. Тому на підставі ст. 22 КУпАП суд вирішив звільнити її від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення", — зазначено в постанові.

З чого все почалося

Нагадаємо, що Наталія Смертенюк, заступниця начальника обласного департаменту аграрної політики, влаштувала конфлікт у маршрутці через те, що водій нібито відмовився зупинятися. Вона вела себе агресивно, вживала нецензурні вирази та намагалася вступити в бійку. За словами водія, жінка не попередила про бажану зупинку заздалегідь.

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