Очікується, що підвищення цін триватиме до середини січня, після чого на деякий час ціни стабілізуються.

Зростання цін на продукти харчування не обмежиться лише кінцем осені, як сподівалися деякі українці - через енергетичну кризу, інфляцію та сезонні фактори, ціни продовжать рости і в грудні.

Однак, як зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, у перші два тижні грудня ціни залишатимуться на поточному рівні, але з 15 грудня знову почнеться їх зростання.

Підвищення цін найбільше торкнеться тих продуктів, які раніше дорожчали найменше, зокрема м'яса, копченостей, м'ясопродуктів та риби. Крім того, зростатимуть ціни на яйця, особливо перед святами, коли українці будуть активно робити запаси.

Очікується, що підвищення цін триватиме до середини січня, після чого на деякий час ціни стабілізуються, оскільки більшість людей витратять значну частину своїх коштів на святкування.

Проте зростання цін не припиниться й навесні. Овочі, м'ясо, яйця та олія в Україні продовжать дорожчати через зростання вартості пшениці, кукурудзи та сої на світових ринках.

Крім того, ціни на овочі зростатимуть через труднощі зі зберіганням урожаю. За словами експерта Дмитра Соломчука, частина овочів може втратити якість і зіпсуватися, що призведе до імпорту продуктів за високими цінами, куплених за євро.

Не менш важливим фактором для зростання вартості є ситуація з олією. Сухе літо в регіонах, де вирощували соняшник, призвело до погіршення врожаю, що може суттєво підвищити ціни на соняшникову олію навесні.

Джерело: Главред.

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