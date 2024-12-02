"Трекінг повісток" дозволить відстежувати всі етапи надсилання повістки через мобільний пристрій.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit, пише 24 канал.

За її словами, зараз у багатьох випадках ТЦК не інформують осіб, яких призивають, про те, що повістка була відправлена. Це може призвести до того, що військовозобов'язаний не дізнається про виклик і не встигає отримати повістку, яку надіслано через пошту. Існує також проблема, коли повістку надсилають не за актуальною адресою, яку військовозобов'язаний вказав під час оновлення даних. "Трекінг повісток" у мобільному застосунку допоможе вирішити ці питання.

Завдяки новій функції кожен користувач зможе відстежувати статус своєї повістки, отримувати інформацію про етапи її доставки, а також дізнаватися, чи надійшла вона на правильну адресу. Це дозволить значно зменшити кількість непорозумінь і забезпечити прозорість в процесі надсилання документів.

"Це вирішить детальний статус і номер документа. Треба аналізувати ситуацію, якщо це критичний кейс... для прозорості відносин із державою. Це tricky question (важке питання) для нас, адже в нас така позиція, що не робимо електронні повістки в "Резерв+", — сказала Катерина Черногоренко.

Вона підкреслила, що наразі Міноборони працює над можливістю відображати повідомлення про зміни в особових справах військовозобов'язаних.

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