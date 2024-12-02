Нещодавно набув чинності новий закон, що зобов'язує жінок віком від 18 до 60 років оновлювати свої облікові дані в ТЦК.

У разі порушення цього обов'язку жінки можуть бути оштрафовані.

У виданні Главред розповіли, що згідно з новими вимогами, всі військовозобов'язані жінки в Україні повинні звернутися до ТЦК для внесення актуальних даних. Однак, як пояснив юрист Андрій Корбецький, цей обов'язок стосується тільки жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

Зазначено, що ці жінки повинні стати на військовий облік, навіть якщо не планують брати участь у мобілізації чи службі. Долучитися до лав Збройних Сил України жінки можуть лише за власним бажанням. Процес оновлення даних передбачає, що військовозобов'язані повинні звернутися до ТЦК, де їм заведуть особову справу, а згодом направлять на військово-лікарську комісію.

Комісія визначатиме придатність жінки до служби за станом здоров'я та віком. Якщо військовозобов'язана не оновить дані або не звернеться до ТЦК, їй загрожує штраф. Як пояснили в ТЦК, такий порядок запроваджено для того, щоб чітко розуміти кількість жінок, які потенційно можуть бути мобілізовані в разі потреби.

Раніше Politeka писала, що Україні, під час мобілізації, ТЦК мають право перевіряти документи військовозобов’язаних, зокрема для уточнення даних про їхнє життя, родину та діяльність. Однак певу інформацію громадяни надавати не зобов'язані.

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