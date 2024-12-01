В Україні пенсійні виплати за віком залежать від набутого страхового стажу, і вік виходу на пенсію становить 60, 63 або 65 років.

Щоб отримати пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 35 років страхового стажу, інформує ПФУ.

Який вік для виходу на пенсію

Щоб претендувати на пенсію у 60 років, наприклад, у 2028 році, необхідно мати не менше 35 років страхового стажу. Це пояснюється тим, що в Україні щорічно вимоги до стажу збільшуються на 12 місяців.

Станом на 2024 рік право на пенсію за віком мають:

громадяни, які досягли 60 років, якщо мають не менше 31 року стажу;

ті, кому виповнилося 63 роки, але зі стажем від 21 до 30 років ;

особи віком 65 років за умови наявності стажу від 15 до 21 року.

Важливо! Пенсія призначається з дня, що настає після досягнення пенсійного віку, за умови, що заяву подано протягом трьох місяців після досягнення цього віку.

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Як подати заяву на пенсію

Подати заяву на призначення пенсії можна через веб-портал електронних послуг ПФУ або скористатися будь-яким сервісним центром Пенсійного фонду України.

Основні документи для призначення пенсії:

Паспорт або ID-картка.

Реєстраційний номер платника податків .

Документи, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка, диплом про денну форму навчання, військовий квиток тощо).

Довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців до 30.06.2000 року (за бажанням).

Реквізити банківського рахунка, якщо виплату планується отримувати через банк.

Фото для пенсійного посвідчення (розміром 2,5х3 см).

Свідоцтво про шлюб (за потреби, у разі зміни прізвища).

Інші необхідні документи.

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Автоматичне призначення пенсії

Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року, то пенсія після досягнення 60 років та за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично.

Отже, якщо у 60 років не вистачає необхідної кількості стажу, пенсія не буде призначена, і потрібно буде чекати наступного вікового етапу.

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