За повідомленням ТЦК, чоловік поводився агресивно через "емоційну реакцію на дії Національної поліції".

У Кривому Розі чоловік проник на територію ТЦК та СП, погрожуючи військовослужбовцям ножем.

Про це повідомили на офіційній сторінці Дніпропетровського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Інцидент стався після того, як його сина затримали поліцейські та доставили до центру комплектування.

За повідомленням ТЦК, чоловік поводився агресивно через "емоційну реакцію на дії Національної поліції", які затримали його сина за порушення законодавства про мобілізацію.

«У воєнний час цей цивільний громадянин проник на режимний об’єкт із ножем, погрожував військовослужбовцям ЗСУ, перешкоджав мобілізаційним заходам і створив загрозу громадському порядку. Завдяки діям військовослужбовців РТЦК та СП, його було затримано», — зазначається у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальне провадження щодо дій чоловіка.

Також Politeka писала про те, що Служба безпеки України та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який 17 листопада спробував здійснити теракт у центрі Києва.

За інформацією СБУ, цей теракт був спланований російськими спецслужбами. Для його виконання вони дистанційно залучили 43-річного чоловіка з Київщини, який вже мав шість судимостей за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці.

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