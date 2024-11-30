Деякі міста України на межі комунальної кризи через неготовність до опалювального сезону та наслідки обстрілів.
Про це заявив експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко повідомивши, що вкрай складна ситуація у Сумах, де міський водоканал повністю відключений від електропостачання через заборгованість.
"Це обласний центр, який щодня зазнає обстрілів, де немає світла, немає води, немає тепла. Місто з населенням 200 тисяч чоловік опинилося в надзвичайно скрутному становищі", — повідомив експерт.
В Сумах критична ситуація з резервними джерелами живлення, та не краще у Кривому Розі.
У Світловодську Кіровоградської області, за словами експерта, проблеми з опаленням є хронічною проблемою.
Серйозні проблеми з водопостачанням виникли в Томаківці Дніпропетровської області.
Попенко додав, що проблеми з гарячим водопостачанням є у великих містах України.
Експерт у сфері ЖКГ повідомив, що у Кривому Розі гарячої води немає вже п'ятнадцять років, а Запоріжжя два роки тому повністю відмовилося від даної послуги.
Джерело: hvylya.
Нагадаємо, через складні погодні умови та наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу.
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