Українцям назвали міста з критичною ситуацією у сфері ЖКГ, відомо, де найгірше з опаленням та водою.

Деякі міста України на межі комунальної кризи через неготовність до опалювального сезону та наслідки обстрілів.

Про це заявив експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко повідомивши, що вкрай складна ситуація у Сумах, де міський водоканал повністю відключений від електропостачання через заборгованість.

"Це обласний центр, який щодня зазнає обстрілів, де немає світла, немає води, немає тепла. Місто з населенням 200 тисяч чоловік опинилося в надзвичайно скрутному становищі", — повідомив експерт.

В Сумах критична ситуація з резервними джерелами живлення, та не краще у Кривому Розі.

У Світловодську Кіровоградської області, за словами експерта, проблеми з опаленням є хронічною проблемою.

Серйозні проблеми з водопостачанням виникли в Томаківці Дніпропетровської області.

Попенко додав, що проблеми з гарячим водопостачанням є у великих містах України.

Експерт у сфері ЖКГ повідомив, що у Кривому Розі гарячої води немає вже п'ятнадцять років, а Запоріжжя два роки тому повністю відмовилося від даної послуги.

Джерело: hvylya.

Нагадаємо, через складні погодні умови та наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу.

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