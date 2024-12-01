Чоловік стверджував, що скоїв злочин через нав'язливі думки, які не дають йому спокою.

Ярмолинецький районний суд на Хмельниччині визнав винним 36-річного військовослужбовця прикордонного загону винним у вбивстві офіцера.

Про це свідчить вирок Хмельницького апеляційного суду.

Чоловік стверджував, що скоїв злочин через нав'язливі думки, які не дають йому спокою.

Обставини злочину

Розслідування встановило, що молодший сержант, перебуваючи в наряді зі зброєю, зустрів офіцера, з яким мав тривалий конфлікт. Опісля вони разом пішли в бік їдальні, де сержант здійснив постріл з автомата АК-74, внаслідок чого офіцер загинув на місці.

На суді обвинувачений повідомив, що раніше командир фізично знущався з ним та ще одного військовослужбовця. Через це, за його словами, у нього виникли нав'язливі думки, а злочин він скоїв у стані сильного емоційного потрясіння.

Експертиза та покази свідків

Однак судово-психіатрична експертиза спростувала заяву обвинуваченого, не виявивши в ньому ознак тяжких психічних розладів. Свідки також засвідчили, що в день трагедії підсудний був спокійним і не продемонстрував ознак агресії чи нестабільності.

Вирок суду

Суд, зважаючи на тяжкість злочину, свідоцтво родичів загиблого, які наполягали на максимальному покаранні, а також низку пом'якшувальних даних — показ попередніх судимостей, позитивну характеристику та сімейний стан обвинуваченого, — призначив йому 12 років позбавлення волі.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.