Щоб отримувати дві виплати одразу, треба зібрати низку документів - проте головний з них - це висновок МСЕК.

В україні існує можливість отримувати дві пенсії одночасно, проте варто розуміти, що виплати можуть отримувати лише деякі категорії громадян.

Для того щоб отримувати дві пенсії одночасно, необхідно мати висновок МСЕК (Медико-соціальної експертної комісії).

Так, в Україні особи з інвалідністю можуть отримувати дві пенсії одночасно, але це стосується не всіх - також право на подвійні виплати мають ті, хто втратив годувальника. Що стосується соціальної допомоги по інвалідності, то вона надається за такими нормами:

Особи з інвалідністю з дитинства І групи отримують 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз це 2 093 грн).

Особи з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 80% прожиткового мінімуму (1 674,40 грн).

Особи з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 60% прожиткового мінімуму (1 255,80 грн).

Діти з інвалідністю до 18 років отримують 70% прожиткового мінімуму (1 465,10 грн).

Таким чином, особи з інвалідністю можуть розраховувати на певні виплати в залежності від групи інвалідності та наявності інших соціальних факторів, таких як втрата годувальника.

Нагадаємо, мінімальна пенсія для осіб без страхового стажу складає 2361 гривню. Уряд зазначає, що реформування системи прожиткового мінімуму є необхідним, однак в проекті державного бюджету на 2025 рік передбачено збереження цього показника без змін до 2028 року.

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