Як з'ясувалося, їхня мати покинула малюків і навіть не повідомила, куди їде та чи збирається.

У Любашівській громаді на Одещині в холодному будинку виявили шістьох дітей, які цілий день були без нагляду дорослих.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції Одеської області 28 листопада.

Як з'ясувалося, їхня мати покинула малюків і навіть не повідомила, куди їде та чи збирається.

Без тепла і їжі

Дитячі крики почули сусіди. Не знайшовши господиню, вони звернулися до її родини, яка проживає в іншому населеному пункті. Та, у свою чергу, викликала поліцію.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони знайшли в холодній хаті чотирьох дівчаток і двох хлопчиків віком від одного до десяти років. Діти, намагаючись зігрітися, лежали всі разом на одному ліжку і були дуже голодними. Поліцейські нагодували малечу та доправили до лікарні, де їх розмістили у дитячому відділенні.

Родичі не захотіли забрати дітей

Як з'ясували правоохоронці, мати поїхала разом із знайомим у невідомому напрямку ще зранку і не повернулася. Бабуся дітей, якій належить будинок, забрати їх відмовилася, як і їхня тітка.

Поліцейські розшукали батька чотирьох із шести дітей, колишнього чоловіка жінки. Він погодився взяти до себе всіх шістьох дітей, поки соціальні служби вирішують їхню подальшу долю.

«Питання щодо притягнення матері до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків буде вирішуватися після того, як ми її знайдемо», — зауважив начальник відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Олег Ситник.

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