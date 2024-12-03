Відчинивши двері, він зайшов в середину, однак нічого цінного там не знайшлося

На Одещині суд розглянув справу військовослужбовця, якого затримали за проникнення на територію чужого домогосподарства.

Про це стало відомо з вироку Кодимського районного суду.

Чоловік, який є курсантом однієї з військових частин, не заперечував своєї провини. Тепер йому потрібно сплатити штраф.

Деталі інциденту

За матеріалами справи, мобілізований військовий звернув увагу на господарське приміщення, що знаходилося неподалік від військової частини. Відчинивши двері, він зайшов в середину, однак нічого цінного там не знайшлося. Тоді чоловік вирішив перевірити ще й житловий будинок, але і звідти не забрав жодних речей.

Зважаючи на все це, слідство визнало його дії такими, що були вчинені "з корисних мотивів".

Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу розміром 1,7 тисячі гривень.

Також Politeka писала про те, що на Волині працівник критичного підприємства зміг скасувати свій призов на військову службу після того, як був мобілізований, незважаючи на наявність бронювання.

Чоловік, який працював водієм на підприємстві, яке має стратегічне значення для економіки країни, звернувся до суду з позовом після того, як у серпні 2024 року його мобілізували, незважаючи на бронювання, яке діяло до липня 2025 року. Позивач нагадав, що його підприємство неодноразово підтверджувало його бронювання, але ТЦК все одно здійснив мобілізацію.

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