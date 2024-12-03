Також він передав ворогу дані про чисельність та озброєння українських військових, які прямували в напрямку фронту.

Колишнього викладача одного з університетів Миколаєва викрили у коригуванні ракетних та дронових ударів по місту.

Про це повідомили в СБУ.

За даними спецслужб, його дії могли коштувати життя багатом. Наразі чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

Камера на горищі для збору даних

Як повідомили в Службі безпеки України 29 листопада, підозрюваний встановив приховану камеру на горищі багатоповерхівки, де проживав. Завдяки цьому він збирав інформацію про розташування бойових позицій зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогнєвих груп Сил оборони. Також він передав ворогу дані про чисельність та озброєння українських військових, які прямували в напрямку фронту.

Зв'язок із ФСБ через Telegram

За версією слідства, підозрюваний привернув увагу російських спецслужб своїми антиукраїнськими коментарями в Telegram-каналах. Після цього його завербувала ФСБ, а зв'язковим між ним і російською розвідкою став житель тимчасово окупованої частини Донеччини.

Можливе покарання

СБУ задокументувала дії підозрюваного і затримала його за місцем проживання. Водночас було вжито заходів для захисту бойових позицій українських військових. Чоловікові оголосили підозру у державній зраді. Якщо суд доведе його провину, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі затриманий перебуває під вартою.

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