Колишнього викладача одного з університетів Миколаєва викрили у коригуванні ракетних та дронових ударів по місту.
Про це повідомили в СБУ.
За даними спецслужб, його дії могли коштувати життя багатом. Наразі чоловіку загрожує довічне ув'язнення.
Камера на горищі для збору даних
Як повідомили в Службі безпеки України 29 листопада, підозрюваний встановив приховану камеру на горищі багатоповерхівки, де проживав. Завдяки цьому він збирав інформацію про розташування бойових позицій зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогнєвих груп Сил оборони. Також він передав ворогу дані про чисельність та озброєння українських військових, які прямували в напрямку фронту.
Зв'язок із ФСБ через Telegram
За версією слідства, підозрюваний привернув увагу російських спецслужб своїми антиукраїнськими коментарями в Telegram-каналах. Після цього його завербувала ФСБ, а зв'язковим між ним і російською розвідкою став житель тимчасово окупованої частини Донеччини.
Можливе покарання
СБУ задокументувала дії підозрюваного і затримала його за місцем проживання. Водночас було вжито заходів для захисту бойових позицій українських військових. Чоловікові оголосили підозру у державній зраді. Якщо суд доведе його провину, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі затриманий перебуває під вартою.
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