Лише в липні 2022 року він передав окупантам понад 120 тисяч літрів дизельного пального.

На Харківщині засудили колишнього бригадира залізниці, який під час окупації Куп'янська кооперував із російськими військовими, передаючи їм паливо.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Правоохоронці з'ясували, що в кінці червня 2022 року, під час окупації Куп'янська, чоловік погодився працювати на захопленому підприємстві, де до війни обіймав посаду бригадира. Під час окупації він став "начальником бази пального" на державному підприємстві "Куп'янська залізниця", де пізніше передав російським військовим паливо, яке зберігалося на території депо.

Завдяки близькому розташуванню підприємства до лінії фронту, паливо можна було швидко передати військам РФ для зміцнення їхніх позицій. Лише в липні 2022 року він передав окупантам понад 120 тисяч літрів дизельного пального.

Під час судового процесу чоловік не визнав свою провину, стверджуючи, що працював під тиском погрози. Проте подані докази та підтвердження підтвердили його добровільну співпрацю з ворогом. Захист подав апеляцію на вирок, але суд залишив його без змін. Відповідно до рішення суду, співробітнику призначено 10 років ув'язнення та 12 років позбавлення права обіймати посади на державних підприємствах, а також конфіскацію майна.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.