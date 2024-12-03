В Україні з 1 жовтня 2024 року було збільшено розмір допомоги по безробіттю, і громадяни почали отримувати нові виплати.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Постанову правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19 вересня 2024 року № 74.
Зміни у розмірі допомоги
Для деяких категорій осіб допомога зросла з 2 500 до 3 600 гривень.
Підвищення виплати стосується:
осіб, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного та отримали до підвищення 1 500 гривень;
осіб, які мали не менше 7 місяців страхового стажу перед звільненням і отримували до цього 2 500 гривень;
внутрішньо переміщених осіб без документів про страховий стаж, які раніше отримували 2 500 гривень.
Нагадуємо! Мінімальна допомога по безробіттю для молоді до 35 років без страхового стажу залишається на рівні 1 500 гривень.
Крім того, право на мінімальну допомогу мають особи, звільнені за певними положеннями трудового кодексу, такими як:
систематичне невиконання обов'язків без поважних причин;
прогул;
крадіжка на робочому місці.
Допомогу по безробіттю можна отримувати не більше 90 днів, а особам передпенсійного віку — до 360 календарних днів.
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