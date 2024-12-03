До цих показників прив'язані зарплати бюджетників та інші соціальні виплати.

З 1 грудня, коли набуде чинності закон про підвищення податків, українці відчують зменшення реальних доходів і це пов'язано з підвищенням військового збору до 5%.

Про це розповіла народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі "Київ24".

Вона зазначила, що всі легальні доходи, включаючи заробітну плату та відсотки за депозитами, будуть оподатковуватися за новою ставкою військового збору – 5%, замість 1 ,5%, як було раніше. Вона зауважила, що чистий дохід "на руки" зменшиться.

Відповідно до проекту бюджету на 2025 рік, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 гривень, а прожитковий мінімум – 2920 гривень. При цьому підвищення заробітної плати не очікується для педагогів та медиків. Водночас, у наступному році зростуть зарплати прокурорів та суддів.

Також у 2025 році мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум залишаються незмінними. До цих показників прив'язані зарплати бюджетників та інші соціальні виплати.

Також Politeka писала про те, що середній розмір заробітної плати, що використовується для розрахунку пенсії, збільшився - на понад тисячу гривень більше порівняно з серпнем і на 3 тисячі більше, ніж на початку року.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.