Також на сайті можна переглянути: тип призначеної пенсії; загальну суму пенсії та іншу інформацію

Перевірити, чи нарахована пенсія, можна в будь-якому відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ), але набагато зручніше це зробити через Інтернет.

Інформацію про свою пенсію пенсіонери можуть переглянути на офіційному сайті ПФУ, інформує Politeka із посиланням на Пенсійний фонд України.

Щоб знати про нараховану пенсію, потрібно:

Авторизуватися на порталі ПФУ;

У лівому боковому меню вибрати розділ «Моя пенсія».

У цьому розділі буде надано всю необхідну інформацію. Також на сайті можна переглянути: тип призначеної пенсії; загальну суму пенсії; складові пенсійної виплати; період, на який призначена пенсія.

Також Politeka писала про те, що середній розмір заробітної плати, що використовується для розрахунку пенсії, збільшився - на понад тисячу гривень більше порівняно з серпнем і на 3 тисячі більше, ніж на початку року.

В ПФУ затвердили показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за третій квартал 2024 року:

Липень — 17 347 грн (зменшення на 1 459 грн порівняно з червнем);

Серпень — 17 001 грн (зменшення на 346 грн);

Вересень — 18 021 грн (збільшення на 1 020 грн).

Розмір середньої зарплати для розрахунку пенсії визначається на основі кількох чинників, включаючи дані про заробітну плату, з якої сплачено єдиний внесок, та середньооблікову чисельність штатних працівників, зайнятих в організаціях різних форм власності та видів діяльності.