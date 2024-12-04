Також на пенсію можуть претендувати чоловіки 50-55 років і жінки 45-50 років за наявність достатнього загального стажу та стажу на посаді.

Пенсія за вислугу років надається особі певних професій, де діяльність може призвести до втрати професійної працездатності.

Про це інформує Пенсійний фонд України.

Хто може отримати пенсію до пенсійного віку

Особи деяких категорій можуть претендувати на пенсію за вислугу років до досягнення пенсійного віку. Це стосується:

артистів, які мають стаж від 20 до 35 років;

працівників авіації з вислугою років від 25 років для чоловіків і 20 років для жінок на 01.04.2015, з подальшим підвищенням;

працівників освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення з мінімум 25 роками стажу;

спортсменів зі стажем не менше 25 років, зокрема 6 років у складі збірної команди.

Інші категорії, які можуть отримати пенсію

Також на пенсію можуть претендувати чоловіки 50-55 років і жінки 45-50 років за наявність достатнього загального стажу та стажу на посаді. Це стосується:

диспетчерів та інженерно-технічного складу авіації;

бортпровідників;

працівників залізничного транспорту та метрополітену;

геологів, лісівників, механізаторів у портах;

членів плавскладу морського і річкового флоту.

Пенсія для військових

Військовослужбовці можуть оформити пенсію при звільненні, якщо вони мають не менше 25 років вислуги або досягли 45 років зі стажем 25 років, з яких 12,5 років служби. Розмір пенсії змінюється від 50% до 70% від грошового забезпечення. Мінімальна пенсія становить 3 854 гривні.

Розмір пенсії

Розмір пенсії залежить від стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Пенсія призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи або посади, що дає право на таку пенсію.

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