Борщ – традиційна для України страва, але щороку приготувати її українцям стає все дорожче.

Наприкінці листопада 2024 року вартість основних овочів для борщового набору зросла втричі порівняно з минулим роком.

Про це повідомила Тетяна Попович, керівниця відділу маркетингу львівського гуртового ринку "Шувар".

На сьогодні середні ціни на овочі "борщового набору" на ринку виглядають так:

картопля — 21 грн/кг (минулого року — 9 грн/кг);

капуста білоголова — 25 грн/кг (минулого року — 6,8 грн/кг);

морква — 21,5 грн/кг (минулого року — 7 грн/кг);

буряк — 15 грн/кг (минулого року — 7,5 грн/кг);

цибуля ріпчаста — 15 грн/кг (минулого року — 10,5 грн/кг).

Як пояснює Попович, основною причиною здорожчання овочів є несприятливі погодні умови, які вплинули на врожайність, а також збільшення витрат на виробництво і логістику. Дефіцит таких овочів, як капуста і цибуля, також спричинив необхідність збільшення імпорту для задоволення попиту на внутрішньому ринку.

За прогнозами експертів, ціни на овочі борщового набору можуть і далі зростати, в середньому на 2-3%, через сезонне зменшення пропозиції та підвищення витрат на зберігання врожаю. Очікується, що така тенденція збережеться до початку 2025 року.

Отже, приготування традиційного борщу в 2024 році стає значно дорожчим, а з огляду на прогнози, ціни на овочі для його приготування можуть продовжити зростати й у наступному році.

Джерело: OBOZ.UA.

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