Наприкінці листопада 2024 року вартість основних овочів для борщового набору зросла втричі порівняно з минулим роком.
Про це повідомила Тетяна Попович, керівниця відділу маркетингу львівського гуртового ринку "Шувар".
На сьогодні середні ціни на овочі "борщового набору" на ринку виглядають так:
- картопля — 21 грн/кг (минулого року — 9 грн/кг);
- капуста білоголова — 25 грн/кг (минулого року — 6,8 грн/кг);
- морква — 21,5 грн/кг (минулого року — 7 грн/кг);
- буряк — 15 грн/кг (минулого року — 7,5 грн/кг);
- цибуля ріпчаста — 15 грн/кг (минулого року — 10,5 грн/кг).
Як пояснює Попович, основною причиною здорожчання овочів є несприятливі погодні умови, які вплинули на врожайність, а також збільшення витрат на виробництво і логістику. Дефіцит таких овочів, як капуста і цибуля, також спричинив необхідність збільшення імпорту для задоволення попиту на внутрішньому ринку.
За прогнозами експертів, ціни на овочі борщового набору можуть і далі зростати, в середньому на 2-3%, через сезонне зменшення пропозиції та підвищення витрат на зберігання врожаю. Очікується, що така тенденція збережеться до початку 2025 року.
Отже, приготування традиційного борщу в 2024 році стає значно дорожчим, а з огляду на прогнози, ціни на овочі для його приготування можуть продовжити зростати й у наступному році.
Джерело: OBOZ.UA.
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