Для цього необхідно подати заяву, після чого виплата починається з місяця, наступного після зняття з реєстрації за місцем проживання.

Для пенсіонерів, які планують виїзд за межі країни, Пенсійний фонд України (ПФУ) пропонує спеціальну можливість, про яку мало хто знає.

Деталі пояснили в Пенсійному фонді України.

Як отримати пенсію авансом при переїзді за кордон

Відповідно до статті 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", громадяни, які здійснюють переїзд на постійне проживання за кордон, можуть отримати пенсію аванс відразу за шість місяців.

Для цього необхідно подати заяву, після чого виплата починається з місяця, наступного після зняття з реєстрації за місцем проживання.

Як оформити виплату

Для отримання пенсії наперед необхідно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду за місцем проживання. Пенсіонеру слід мати при собі:

заяву, складену за встановленим зразком;

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні;

документ, який підтверджує виїзд за кордон:

закордонний паспорт із відміткою про постійне проживання за межами України;

або паспорт іноземця чи інший документ, що підтверджує статус особи без громадянства.

Порядок отримання коштів

Пенсія виплачується шляхом переказу коштів на банківський рахунок пенсіонера в одному з уповноважених банків. Тим, хто планує переїзд за кордон, потрібно заздалегідь підготувати всі необхідні документи, щоб уникнути можливих затримок.

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